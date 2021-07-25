Çin, Olimpiyatlarda zirveyi bırakmadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin’in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.

Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:





Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1 Çin 6 1 4 11

2 Japonya 5 1 - 6

3 ABD 4 2 4 10

4 Güney Kore 2 - 3 5

5 Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı 1 4 2 7

6 İtalya 1 1 3 5

7 Avustralya 1 1 1 3

8 Fransa 1 1 1 3

9 Macaristan 1 1 - 2

10 Tunus 1 1 - 2

31 Türkiye - - 2 2