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Çin, Olimpiyatlarda zirveyi bırakmadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ikinci günün sonunda da Çin madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Türkiye ise ikinci günde aldığı 2 bronz madalya ile 31. sırada yer aldı.

25 Temmuz 2021, Pazar 19:09 Son Güncelleme:
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Çin, Olimpiyatlarda zirveyi bırakmadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin’in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.

Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:


   Ülke                 Altın  Gümüş  Bronz  Toplam

1  Çin                 6    1    4    11

2  Japonya               5    1    -    6

3  ABD                 4    2    4    10

4  Güney Kore              2    -    3    5

5  Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı  1    4    2    7

6  İtalya                1    1    3    5

7  Avustralya              1    1    1    3

8  Fransa                1    1    1    3

9  Macaristan              1    1    -    2

10  Tunus                1    1    -    2

31  Türkiye               -    -    2    2

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