Çin, Olimpiyatlarda zirveyi bırakmadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin’in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.
Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Çin 6 1 4 11
2 Japonya 5 1 - 6
3 ABD 4 2 4 10
4 Güney Kore 2 - 3 5
5 Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı 1 4 2 7
6 İtalya 1 1 3 5
7 Avustralya 1 1 1 3
8 Fransa 1 1 1 3
9 Macaristan 1 1 - 2
10 Tunus 1 1 - 2
31 Türkiye - - 2 2