Çin milli takımı Fabio Cannavaro'ya emanet

Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro, Marcello Lippi'nin yerine Çin milli takımı teknik direktörlüğüne getirildi. Lippi, Cannavaro'nun danışmanı olarak göreve devam edecek.

15 Mart 2019, Cuma 19:22
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Çin milli takımı Fabio Cannavaro'ya emanet

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Marcello Lippi’nin ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine 45 yaşındaki Cannavaro’nun getirildiği kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Parma, Inter, Real Madrid ve Juventus’ta forma giyen Cannavaro, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’yi çalıştırmaya devam edecek.

Ocak ayında Asya Kupası çeyrek finalinde İran’a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin’in başında sahaya çıkan Lippi, vatandaşı Cannavaro’ya danışmanlık yapacak.

Cannavaro yönetimindeki Çin, 21 Martta Tayland ile karşılaşacak.

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