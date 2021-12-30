Çin, milli takıma dövme yasağı getirdi

Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına topluma iyi örnek oluşturmak amacıyla dövme yasağı getirdi.

Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, topluma iyi örnek teşkil etmeleri amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.

Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.

Çin hükümeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyor.