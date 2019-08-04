Çin - Türkiye: 3-0

Çin - Türkiye: 3-0

04 Ağustos 2019, Pazar 18:49
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Çin - Türkiye: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat vizesi alamadı

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Beilun
HAKEMLER: Shin Muranaka (Japonya), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)
ÇİN: Xinyue, Zhu Ting, Xiangyu, Changning, Xia Ding, Ni Yan, Wang (L)
TÜRKİYE: Hande, Zehra, Ebrar, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L), Aylin (L), (Ezgi, Kübra, Gözde, Meryem, Fatma)
SETLER: 25-18, 25-12, 25-18
SÜRE: 75 dakika (25′, 23′, 27′)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirlendiği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele den A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki 3'üncü ve son maçında ev sahibi Çin’e 25-18, 25-12 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Grubu 2'nci sırada tamamlayan Milliler, olimpiyat vizesi alamadı.
Filenin Sultanları, ocak ayında düzenlenecek CEV Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri’nde Tokyo bileti almaya çalışacak. 

(FOTOĞRAFLI)

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