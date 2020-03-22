Çimşir’den ev ödevi

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Trabzonspor’da da bir dizi tedbirler alındı. Hem stat hem de tesisler dezenfekte edilirken, oyuncular çarşamba günü idmanlara başlayacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi, futbolculara ev ödevlerini verirken, idman programlarını eksiksiz uygulamaları istendi.

Dönüşte futbolcuların sağlık testlerinin yapılacağı ve sonrasında da düzenli olarak kontrolden geçirilecekleri öğrenildi.