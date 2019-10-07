Cimnastikte tarihi kotayı alamadık

Almanya’da devam eden Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye’nin yüzü önceki gün kadınlar genel tasnifte gelen 2020 Tokyo olimpiyat kotasıyla gülmüştü.

16 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, tüm aletlerde topladığı 49.799’luk puanla olimpiyatlara gitme hakkı kazandı. İşte bu güzel haberin ardından, son yıllarda belki de en iyi dönemini yaşayan Türk cimnastiğinde tarih yazmak için Erkek Milliler dün eleme müsabakalarına çıktı.

Hedef; ilk kez takım halinde olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazanmaktı. Ancak olmadı. Dünün sonunda Türkiye 244.652 puanla 10. sırada yer aldı.

Kulplu beygir bizi yaktı

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir’den (yedek) oluşan Ay-Yıldızlılar aslında 5. alet olan kulplu beygire kadar iyi bir mücadele sergilemişti. Favori olduğumuz paralel aletinde Avrupa 3. Ferhat Arıcan (14.933) ile Ahmet Önder (14.800) ilk 2 sırada yer aldı. Ancak çok zorlandığımız kulplu beygirde, Ahmet’in 10.900’da kalması ve bu aletten en düşük puanı almamız Türkiye bir anda alt sıralara düşürdü. Son alet olan halkada Avrupa 2.’si İbrahim Çolak 14.858 puanla ilk sıraya yerleşmesi takımı anca 7. sıraya kadar çıkarabildi. Ama yetmedi.

Favori çok, takım kotası şansımız az!

Takım seri elemeleri bugün de devam edecek. 2020 Tokyo vizesini daha önce alan Çin ve Japonya’nın da yer aldığı 13 ülke takımı bugün ilk 12’ye girmeye çalışacak. Şu anda Türkiye 10. sırada ve takım halinde olimpiyat kotası alması için mucizeye ihtiyacı var. Şansımız yok denecek kadar az. Tabii ki, sporda her şey olabilir ancak bugün mücadele edecek takımlar arasında, çok fazla favori ülke bulunuyor.... Bunları başında da; ABD, Kanada, İsviçre, Büyük Britanya, G.Kore, eskisi kadar olmasa da Ukrayna ve Romanya geliyor. 2020 olimpiyat kotası alacak ülkeler tablosuna Çin ve Japonya’yı da eklediğimizde Türkiye 10. sırada yer alıyor. Yani bugün serisini sunacak 11 takımdan 2’sinin üzerimize çıkması olimpiyat hedefimizi bitirecek.

İbrahim Çolak lider durumda

Dünya Cimnastik Şampiyonası bundan sonra Türkiye için bireysel branşlarda final ya da olimpiyat kotası alma anlamında devam edecek. 4 eleme serisi sonunda paralel bar Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder 2. ve 3. sırada, halkada da İbrahim Çolak ilk sırada yer aldı. Genel tasnifte de Ferhat 15., Ahmet de 17. sırada olimpiyat kotası şansını sürdürüyor. Bugünkü yarışlar sonunda da sporcularımızın durumu netleşecek.

Hatice Yücel