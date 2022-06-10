Cimnastikte şov yaptık

Artistik cimnastik Milli Takımlarımız, Dünya Challenge Kupası'nın 2. ayağı olan Osijek'te müthiş bir başlangıç yaptı. İlk gün erkeklerde yer aleti, kulplu beygir ve paralelde, kadınlarda ise atlama masası ve asimetrik paralelde elemeler yapıldı. Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Bilge Tarhan, Sevgi Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız mücadele etti. Elemelerin sonunda Ay-Yıldızlılar erkeklerde 4, kadınlarda da 3 olmak üzere toplam 7 final başarısı gösterdi. Olimpiyat 3.'lüğüyle tarihi bir başarıya imza atan Ferhat Arıcan, paralelde yine başarılı bir seri çıkardı, 15.400 puanla 1. sıradan, kulplu beygirde de 2. sıradan finale çıktı. Adem Asil yer aletinde 14.200'le lider olarak finale kaldı. Turnuvada bugün erkeklerde halka (İbrahim Çolak, Adem Asil), atlama masası (Adem Asil, Ahmet Önder), barfiks (İbrahim Çolak, Ahmet Önder), kadınlarda denge (Bilge Tarhan, Sevgi Kayışoğlu), yer aleti (Göksu Üçtaş Şanlı, Sevgi Kayışoğlu) elemeleri yapılacak. Sporcular TSİ 16.00'da serisini sunmaya başlayacak.