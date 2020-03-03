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Cimnastikte Miss Valentine Grand Prix Turnuvası’nda 2 madalya

Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası’nda milliler, 2 madalya elde etti.

03 Mart 2020, Salı 19:24 Son Güncelleme:
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Cimnastikte Miss Valentine Grand Prix Turnuvası’nda 2 madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya’nın Tartu kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi Eda Asar, Nil Karabina, Duygu Doğan, Azra Akıncı ve Peri Berker’den oluşan Grup Milli Takımı ile bireyselde Kamelya Tuncel temsil etti.

Grup Milli Takımı, genel tasnif ve top aletinde bronz madalya kazandı. Bu madalyalar, Grup Milli Takımı’nın grand prix turnuvalarında aldığı ilk madalyalar oldu.

Labut aletinde finale kalan Kamelya Tuncel ise organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Bu arada, Banu Nurdan Özsu, turnuvanın en iyi hakemi seçildi.


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