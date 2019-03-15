2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na takım halinde katılmayı hedef koyan ve tarih yazmak isteyen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan isimlerin, bu sezonki madalya serisi sürüyor.

Melbourne Dünya Kupası’nın ardından Azerbaycan’da performans sergileyen İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan finale kalmayı başardı.

Geçen yıl Avrupa 2.’si olan İbrahim Çolak halkada, Ferhat da paralel aletinde madalya şansı arayacak. Melbourne Dünya Kupası’nda da paralel alette Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan bronz madalya elde etmişti.