Cimnastikte altın yıl 2022

Oyunlara takım halinde şampiyon olup ülkemize Akdeniz Oyunları tarihinin ilk takım madalyasını getirerek başlayan erkek cimnastikçilerimiz, bireysel finallerde de şov yaptı. İzmir'de yetişen sporcular bireysel yarışları 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamlarken, toplam 11 madalyayla ülkemizi Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasında İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna, Slovenya, Mısır, Cezayir, Fas gibi 21 ülkenin arasında zirveye çıkardı.

Tarihte ilk kez cimnastikte tüm aletlerde madalya alan millilerimizden İzmir'de yetişen Mısır asıllı sporcu Adem Asil, genel tasnif ve atlama masasında altın, halka ve barfikste gümüş, yer aletinde bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, takım altınıyla birlikte oyunlarda toplam 6 madalya kazandı. Üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları üçüncülüğüyle tarihe geçen Ferhat Arıcan, takım yarışlarındaki altının yanı sıra paralel barda altın, kulplu beygirde bronz alarak Akdeniz Oyunları'nı 3 madalyayla bitirdi. Türkiye'nin ilk dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, bireyselde yine halkada altını bırakmadı. Dünya ikincisi Ahmet Önder, yer aletinde gümüş, barfikste bronz madalyayı boynuna geçirdi.

Almanya'nın Münih kentinde 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ahmet Önder ve Adem Asil, genel tasnifte ülkemize tarihin ilk madalyalarını getirdi. Organizasyonun ilk gününde Ahmet Önder genel tasnifte 85.131 puanla gümüş, Adem Asil ise 84.465 puanla bronz madalya kazanırken, kürsünün 3 basamağından ikisini millilerimiz paylaştı. Adem, bireyselde de gümüş madalya alırken, şampiyonada İzmirli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, tamamı İzmir'de yetişen Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Türkiye, takımlar finalinde 246.162 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu.

ADEM DÜNYANIN ZİRVESİNDE

2022 yılında Avrupa Şampiyonası'nda biri takım halinde 2 bronz, 1 gümüş, Akdeniz Oyunları'nda da 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tarihe geçen 23 yaşındaki artistik cimnastikçi Adem Asil, yılın finalini dünya şampiyonluğuyla yaptı. Adem, 29 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51'inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ülkemize tarihinin ikinci dünya şampiyonluğunu getirdi. 2019'da yine İzmirli İbrahim Çolak'ın aynı aletteki dünşa şampiyonluğundan 3 yıl sonra Adem de finalde 14.933 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

TRAMPOLİNDE TARİHİ BAŞARI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Şubat 2022'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın kadınlar senkronize finallerinde altın madalyaya ulaşarak Türk cimnastiğinde bu kategoride Dünya Kupası'nda ilk madalyayı kazanan Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş, ilki başarmanın gururunu yaşadı. 2021 Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş, 2022'de de Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Sena Elçin Karakaş'la ilk madalyaya uzandı.(DHA)