Cimnastikte 3 final

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türk cimnastiği tarihi bir başarıya imza atmıştı. 5 sporcuyla katıldığı olimpiyatta 7 final yakalayan Türkiye ayrıca bunu ilk madalyayla da taçlandırmıştı. Bu başarının üzerinden 2 ay geçmedi ki, bu kez 50. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası heyecanı yaşandı. Japonyo'da devam eden organizasyonda dün erkek alet elemeleri tamamlandı. Dünya şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya 2.'si Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener'den oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz 6. grupta serisini sundu.

Finaller yarın ve cumartesi günü

Türkiye daha önce Dünya Şampiyonası arenasında en fazla 3 sporcuyla final şansı yakalamıştı ve Japonya'da da bu rakamı geçmeye çok yaklaştı ki, olmadı... Türkiye halkada İbrahim Çolak, genel tasnifte de Ahmet Önder ve Adem Asil'le 3 finalde kürsü şansı arayacak. 24 sporcu arasına giren Ahmet ve Adem'in genel tasnif finali yarın, İbrahim Çolak'ın halka finali ise cumartesi günü yapılacak.

Zirveye en yaklaşan Adem Asil oldu

Genel tasnifte Türk sporcular çıkmadan önce; Hashimoto Daiki (88.040) ile Zhang Boheng (87.897) ve diğerleri gibi bir tablo oluşmuştu. Ancak bu ikiliye en yaklaşan isim Adem Asil oldu. Milli sporcumuz topladığı 84.430 puanla 3. sıradan tabloya girdi ve seriler tamamlanana kadar da bu sırayı korudu. Ahmet Önder de barfikste beklenenden daha az puan almasına rağmen 82.632 puanla 8. sıradan finale kaldı.

0.30 puanlık kesinti bizi yaktı

Olimpiyatta atlama masasında adeta madalyayı mindere bırakan Adem Asil, Dünya Şampiyonası'nda da özellikle yine aynı aletle birlikte 2 finalden oldu. İddialı olduğu atlama masasında ilk atlayışında 14.966, 2. atlayışta 14.033 puan alan Adem Asil ortalama 14.499 puanla 5. sıradan tabloya giriş yaptı. Ancak 2. atlayıştaki 0.30'luk ceza puanı bizi yaktı!... Arkamızdan gelen Büyük Britanyalı Tulloch, İtalyan Grasso, Filipinli Yulo ve İsrailli Medvedev'in puanları Milli sporcumuzu 9.'luğa kadar itti ve yedek kalmasına neden oldu. Ceza puanı olmasa şu anda 6. sıradan bir finalimiz daha olacaktı.

Zorluk derecesi 6.2'den 6.5'e

Dünya şampiyonu unvanıyla İbrahim Çolak 6.2 zorluk dereceli serisinde 8.566 uygulamayla 14.766 puana ulaştı ve 3. sıradan kendine yer bularak finale adını yazdırdı. Adem Asil bu alette de 2. yedek olarak 10. sırada yer aldı. Paralelde ise final yakalayamadık. Dünya 2.'si Ahmet Önder 6.5 zorluk, 8.200 uygulama ve 14.700 puanla ilk 8 arasına giremedi. Ancak Milli sporcumuzun 2019'dan bu yana serisinin zorluk derecesini 6.2'den 6.5'e çıkartması umut vericiydi.

Hatice Yücel