Cimnastikte 2 hakeme olimpiyat daveti

Artistik cimnastik hakemlerinden Mergül Yılmaz ve Şenol Türkdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na davet edildi. Türkiye’nin artistik cimnastikte ilk kez 4 sporcuyla da yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda görev olacak 2 hakemimizden Mergül Yılmaz, “2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na antrenör olarak katıldığımda çok heyecanlıydım. Şimdi hakem göreviyle olimpiyatta yer alacağım” derken, Şenol Türkdoğan ise “Cimnastikçilerin uzun yıllar aralıksız süren muazzam emeklerini düşündüğümüzde hak ettikleri puanları vermek oldukça güç oluyor. Olimpiyat oyunlarında bu görev bana nasip oldu” ifadelerini kullandı.