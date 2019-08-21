Cimnastikçilerden Başkan Erdem’e başarı sözü  

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Eylül ayında Bolu ve Samsun’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil edecek olan Nilüfer Belediyesi Cimnastik Takımı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Başkan Erdem, ödüllü sporculara başarılar diledi.

Geleceğin milli sporcularının yetiştiği Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda eğitim alan Nilüfer Belediyesi Artistik Cimnastik Takımı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Antrenörler Tuncay Dalgıç ve Berkay Doğan’ın da yer aldığı ziyarette, genç cimnastikçiler Başkan Erdem’e, destekleri için teşekkür ederek, başarı sözü verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin sporun bir çok branşında olduğu gibi cimnastik sporuna da yıllardır destek verdiğini belirten Nilüfer Belediyesi Cimnastik Antrenörü ve Cimnastik Okulu Koordinatörü Tuncay Dalgıç “Nilüfer Belediyesi, özellikle 2017 yılında hizmete giren Beşevler Cimnastik Salonu’nu ile Türkiye’de hiçbir yerel yönetimin yapamadığını yaptı. Bizler de genç sporcularımız ile birlikte kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni başarılar kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

ERDEM: CİMNASTİK SPORUNA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Son yıllarda Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle ve yurtdışı temsilleriyle cimnastik sporuna Bursa damgasını vuran genç sporcular, Başkan Turgay Erdem’e yeni başarılar için söz verdi. Başkan Erdem de “Cimnastik aslında bütün sporların çıkış noktası ve maalesef yeterli tesisleşme olmaması nedeniyle Türkiye’nin yıllarca ihmal ettiği bir alan. Yatırımlarımız ve gençlere desteğimiz ile bu açığı kısa sürede kapatmak istiyoruz. Geleceğin milli sporcuları olarak sizlere ve değerli antrenörlerinize başarılar diliyorum. 13-15 Eylül tarihlerinde Bolu ve Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonlarında da yine göğsümüzü kabartacağınıza şüphem yok” diye konuştu.

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