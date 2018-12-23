Cimnastikçiler 2020 Olimpiyatları’na kilitlendi!

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na tüm disiplinlerde katılım sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bolu’daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nu ziyaret eden Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Bu yıl yeni bir branşın cimnastiğe eklendiğini anlatan Canbaş, "Geçen ay Bakü’de yapılan toplantıda Dünya Cimnastik Federasyonu, parkur branşını da bünyesine aldı. Otomatik olarak biz de genel kurulumuzdan geçirdiğimiz için, olimpik disiplin olan parkur branşı Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesine katıldı. İki tane antrenörümüzü bu konuda Bakü’ye eğitime gönderdik." diye konuştu.

Bu yılın kendileri için yoğun geçtiğini anlatan Çelen, özellikle artistik cimnastik erkek takımının olimpiyat yolundaki ilk engeli başarılı bir şekilde geçtiğini aktardı.

"Sporcularımız dünya arenasında tanınıyor"

Gelecek yıl olimpiyatlara yoğunlaşacaklarını kaydeden Çelen, şunları söyledi:

"Olimpiyatlara tüm disiplinlerimizde, özellikle artistik cimnastik erkek takımı olarak katılma hedefimiz var. Her disiplinde de Avrupa ve dünyada ’varız’ diyoruz. 2019 yılı sonunda yapılacak Dünya Şampiyonası, olimpiyatlara gidip gitmeyeceğimizi belirleyecek. Hayalimiz, 2020’de iki sporcu kotasının üzerine çıkmak. En büyük hayalimiz ise artistik cimnastik erkek takımını 2020 Tokyo Olimpiyatları’na götürebilmek. Bunu başarırsak, finallerin, belki de madalyaların geleceğini umut ediyorum."

Artık Türk sporcuların uluslararası arenada tanındığına değinen başkan Çelen, "Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Ümit Şamiloğlu, dünya markası sporcularımız. Bu isimlerin hangi yarışmada ne yapacağını biz kestiremiyoruz. Dünya şampiyonu da olabilir, finallere de kalabilirler. Sporcularımız, her gittikleri yarışmada finallerin ve madalyaların adayı." şeklinde konuştu.

"Hepimizin içinde bir cimnastikçi ruhu var"

"Biz, ’Olimpiyatlarda nasıl madalya alabiliriz, oraya nasıl daha fazla sporcuyla gidebiliriz?’ diye konuşuyoruz." ifadelerini kullanan Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceden cimnastik kamplarımız üç kente sıkışırdı. Şimdi, Nerelerde kamp yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz. Cimnastik bütün sporların temeli. ’Doğuştan herkes cimnastikçidir.’ diyorum. Hayatında takla atmayan veya amuda kalkmayı denememiş kimsenin olmadığını düşünüyorum. Hepimizin içinde bir cimnastikçi ruhu var. Bizim hedefimiz bu ruhu işleyip, ülkemizin bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştirmek."

İsviçre Milli Takımı’nın gelecek yıl Türkiye’de kamp yapma talebi bulunduğunu anlatan Çelen, Güney Amerika ülkelerinden, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden Türkiye’ye gelip, A Milli Takım antrenörleriyle çalışmak isteyenlerin olduğunu kaydetti.

Çelen, 2018 yılı için dünya genelinde en iyi çıkış gösteren ülkeler arasında bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye’nin en önde yer alacağını, Dünya Cimnastik Federasyonunda da bunun sürekli dile getirildiğini aktardı.

Öte yandan, Dünya Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu’nun 2020 yılında Antalya’da yapılacağını vurgulayan Suat Çelen, "Dünya başkanı Antalya’da seçilecek. Bizim de yönetimlere talip olacağımız bir yer. Seçimin Türkiye’de olması, bizim gücümüzü artıracak. ’Neden Türkiye?’ diyorlar. Çünkü Türkiye’de cimnastik belli bir noktaya geldi." diyerek sözlerini tamamladı.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - AA