Devre arasında ilk transferini teknik heyete yapan Fatih Terim, Galatasaray'ı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet etti. Belek kampında kumda özel çalışmalar yaptıran Bartali'nin etkisi kısa sürede hissedildi.

Sezonun ilk yarısı ligde koşu mesafesi ortalaması 105 km'nin altında olan Galatasaray'da bu rakam sezonun ikinci yarısında 110 km'ye yaklaştı.

Son Akhisarspor maçında da oyunu bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, uzatma dakikalarında bile baskısını sürdürdü ve galip gelmeyi başardı. Takımdaki fiziksel gelişmeden son derece memnun olan Fatih Terim, sezon sonunda Bartali'nin ekibini İtalya'dan yapacağı antrenör takviyeleriyle genişletecek.

Sabah