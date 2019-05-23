Çim sahaların yıldızı Şota reklam yıldızı oldu

Türk futboluna damga vuran Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik direktör olarak çim sahalarda gösterdiği yeteneklerini BiP reklamıyla kameralar önünde sergiledi. Yıllarca futbol sahalarında ter döken Şota bu kez de Trabzonspor’da oynadığı dönemdeki tercümanı Alaattin Gayretli ve babası Iustine Arveladze ile BiP reklamında ter döktü.

Trabzonspor’un yanı sıra dünyanın önemli kulüplerinden Ajax, Glasgow Rangers gibi takımlarının formasını giyen Gürcü futbol adamı Şota’nın rol aldığı BiP reklamında, futbolculuk döneminde tercümanının Türkçeden Türkçeye çeviri yapmasına esprili bir şekilde gönderme yapılıyor.

Ülkemizde teknik adam olarak Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa gibi takımları çalıştıran son olarak da kariyerine Özbekistan’ın Pakhtakor takımı teknik direktörü olarak devam eden Şota Arveladze’nin oynadığı reklam filminde BiP’in 100’den fazla dilde anında çeviri özelliği anlatılıyor.



