Çim Hokeyine ilgi artarak devam ediyor

Erkilet Stadı ve Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi Spor Salonunda başlatılan Çim Hokeyi kursuna katılan genç sporcular bu branşta kendilerini geliştirmek istiyor için uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyorlar.

Kayseri’de henüz yeni bir branş olmasına rağmen gençlerden ilginin büyük olduğunu söyleyen Antrenör Mustafa Kayhan, “Eğlenceli ve bir o kadar da çekişmeli bir spor branşı olan çim hokeyi. Ters tutulmuş bir bastona benzeyen ve yaklaşık 1 metre uzunluğu da ki sopa ile küçük sert bir topu sürerek karşı takımın kalesine atmayı amaçlayan bir takım sporu”diye konuştu.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, “ Çim hokeyini Kayseri’de geliştirmek istiyoruz. Milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirmek istiyoruz. Bunu başaracak ve güce sahibiz” şeklinde konuştu.