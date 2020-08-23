Galatasaray’da gündem varsa yoksa orta saha transferi...Geçtiğimiz sezona Nzonzi, Seri ve Lemina üçlüsüyle başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, bu isimlerle yolların ayrılması sonrası büyük bir boşluk ortaya çıktı. Fatih hocanın verdiği geniş liste doğrultusunda çalışan Galatasaray Yönetimi, bir defansif orta saha, bir de iki yönlü bir oyun kurucu transfer etmenin peşinde. Özellikle bu hafta Cim Bom için çok kritik. Galatasaray’ın orta saha girişimlerindeki tüm düğümlerin bir sonraki pazartesi gününe kadar çözülmesi hedefleniyor. İşte gündemdeki isimler ve transferdeki son durumları...

Lemina: 1 milyon Euro’ya Galatasaray’la anlaştı, ancak kulübü Southampton bu kez işi yokuşa sürüyor. Son sözü İngilizler söyleyecek

Southampton’ın beklenmedik tavrı, Galatasaray’ın tüm planlarını alt üst etti. Gabonlu futbolcuyla yıllık 1 milyon Euro karşılığında el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, imza için gün saymaya başlamışken, Premier Lig temsilcisinden gelen, “Ya bonservisle alırsınız ya da bizde kalır” mesajıyla sarsıldı. İngilizler, Lemina için 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Kiralama formülü için tek şart ise zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesi. Ancak bu şartlar Sarı-Kırmızılı kulübü bir hayli zorluyor. Southampton ile bir görüşme daha yapılacak. Mario Lemina da imza için tarafların anlaşmasını ve kulübünden onay çıkmasını bekliyor.

Seri: Tıpkı Lemina ile olduğu gibi Seri’yle de yeni sezon için mutabakat sağlandı. Fulham’ın bonservis inadından vazgeçmesi bekleniyor

Fatih hocanın tekrar kadrosunda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Seri de, tıpkı Lemina’da olduğu gibi kulübünden haber bekliyor. Fulham, geçen hafta yapılan görüşmede, Fildişi Sahilli futbolcuyu bonservisiyle beraber vermek istediğini Cim Bom’a bildirmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun maliyeti de 10 milyon Euro’yu buluyor. Oyuncu satmadan bonservis ödeme yapma imkanı bulunmayan Sarı-Kırmızılılar ise aradaki pürüzlerin giderilmesi adına bir görüşme talebinde daha bulundu. Fulham, Seri’yi tekrar kiralamayı kabul ederse transfer gerçekleşecek. Aksi takdirde Sarı-Kırmızılılar geri adım atmak zorunda kalacak.

Moder: Leipzig’in araya girmesiyle ortaya çıkan bonservis krizi can sıkıyor. Ancak bu hafta yapılacak görüşme ile her şey değişebilir

Polonyalı futbolcunun transferinde bu hafta çok kritik. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun kulübü Lech Poznan ile masaya oturacak. Bir süre önce Leipzig’in devreye girmesiyle oyuncunun piyasası yükselirken, Galatasaray’ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama isteği devam ediyor. Eğer bu öneri yine olumlu karşılanmazsa, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların satış işlemleri hızlandırılarak kulübe kaynak yaratılacak ve bu para, Moder’in bonservisi için kullanılacak. Yönetim, Polonyalı futbolcunun transferinde çok ciddi. Bu hafta Polonya’ya gönderilecek temsilciler, Moder’in olup olmayacağıyla ilgili bilgi verecek.

Lerma: Bournemouth forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Jefferson Lerma, Galatasaray’ın radarına giren son alternatif oldu

Orta saha transferindeki kriz sonrası yönetimin her ihtimale karşın gündeme aldığı son aday Jefferson Lerma oldu. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, İngiltere’de Bournemouth forması giyiyor ve genellikle savunmaya yönelik görev yapıyor. 2018 yazında Levante’den 28 milyon Euro’ya transfer edilen Lerma için de kiralama formülü devrede. 1.79 boyundaki oyuncunun temposu ve oyun kurabilme yeteneği, teknik heyetin iştahını kabartmış durumda. İngiliz kulübünün yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncunun yeni bir maceraya açık olduğu, şu sıralarda maliyet araştırmasının yapıldığı öğrenildi. Girişimler yarın başlayacak.