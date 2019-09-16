Cim Bom’dan birlik mesajı

Galatasaray’ın yek vücut olması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Galatasaray’ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız” dedi.