Cim Bom’dan birlik mesajı
1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin yeni üye berat töreni gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılılar’ın Kalamış’taki tesislerinde yapılan organizasyonda Vahap Tanrıverdi, törende yaptığı açıklamada, camia olarak kenetlendiklerini göstermek adına bir araya geldiklerini söyledi.
Galatasaray’ın yek vücut olması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Galatasaray’ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız” dedi.