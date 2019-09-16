Cim Bom’dan birlik mesajı

1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin yeni üye berat töreni gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılılar’ın Kalamış’taki tesislerinde yapılan organizasyonda Vahap Tanrıverdi, törende yaptığı açıklamada, camia olarak kenetlendiklerini göstermek adına bir araya geldiklerini söyledi.

16 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Cim Bom’dan birlik mesajı

 Galatasaray’ın yek vücut olması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Galatasaray’ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız” dedi.

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