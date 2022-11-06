Cim Bom evinde nefes aldırmıyor!

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada ezeli rakibini yenmenin sevincini yaşayan Galatasaray 'ın, aynı zamanda yeni stadında Beşiktaş 'a karşı büyük üstünlüğü de devam ediyor. Cim Bom'un Nef Stadı'nda Beşiktaş'a karşı oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunuyor. Üstelik dün akşamla birlikte Aslan'ın Kartal'a karşı iç sahadaki yenilmezlik serisi 6 sezona çıktı. Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'ı son yendiğinde takımın başında yine Şenol Güneş vardı. Öyle ki, Nef Stadı'ndaki 2 galibiyet de Güneş'e ait. Cim Bom bu süreçte 21 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta da derbi gibi bir mücadelede Başakşehir'e karşı kazanıp, bu galibiyeti taçlandırmaya çalışacak.

Asist kralı Oliveira

Sezon başında Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Sergio Oliveira, yavaş yavaş açılıyor... Takıma uyum sürecini tamamen atlatan Portekizli yıldız, dün akşam Beşiktaş karşısında da müthiş bir futbol ortaya koydu ve skora katkı yaptı. Sarı-Kırmızılı formayla 3. asistini yapan Sergio Oliveira, takımın en çok gol pası veren ismi konumuna geldi. Tecrübeli futbolcu, son dakikalarda yerini Midtsjö'ye bırakırken tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Direk şampiyonu Galatasaray!

Aslan bu sezon başka hiçbir şeyden çekmedi, direklerden çektiği kadar! Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş karşısında da farkı direklere çarpan toplar nedeniyle kaçırırken, Süper Lig'de bu alandaki liderliğini kimselere kaptırmadı. Cim Bom'un sezon başından bu yana tam 11 şutu direkten döndü ve bu istatistikte en yakın rakibinin açık ara farkla önünde yer alıyor.

Barış Alper'den hocaya teşekkür

Okan hocanın derbide ilk 11'de tercih ettiği Barış Alper Yılmaz, ilk golde Icardi'ye indirdiği topla asist yaparak zafere katkıda bulundu. Maçın ardından Okan Buruk'a teşekkür eden genç yetenek, "Uzun zaman oldu sahaya çıkmayalı. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan hocaya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Seferovic&Aanholtkadroya alınmadı

Galatasaray'da iki tecrübeli yabancı yıldız, Okan Buruk tarafından Beşiktaş derbisi kadrosuna alınmadı. Patrick van Aanholt ile Haris Seferovic, Buruk'un ismini çizdiği isimler

oldu. Ayrıca hafta içinde sakatlıktan dönmesine rağmen Yusuf Demir de 12 kişilik yabancı kontenjanına takıldı ve maç kadrosuna giremedi.

Aslıhan Çil



