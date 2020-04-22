Cilt yani deri kanseri en yaygın görülen kanserler arasında yer almaktadır. Özellikle Türkiye'de çok fazla ortaya çıkan melanom, son 30 yıl içerisinde %237 oranında artış göstermiş durumda. Zira melanom dünya çapında %2 oranında en az görülen ama en yüksek ölüm riskine sahip kanserlerden biridir. Cilt kanseri için genelde yaşam kaybı 100 hasta içerisinde 1 hasta olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak belirtileri iyi okumak ve zamanında teşhis için doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. Özellikle diğer organlara yayılım gösterdiği için, ölüm riskini ortadan kaldırmak adına erken teşhis ve tedavi ele alınması gerekmektedir.

Cilt (Deri) kanseri nedir?

Birçok farklı sebepten ciltte kötücül büyüme olarak ortaya çıkan unsura cilt kanseri denir. Vücutta pek çok değişik görevi bulunan cilt, oldukça fazla sayıda durum ile temas etmektedir. İç organları kapsar ve olası yaralanmalara karşı korur. Fazla su kaybını önler ve D vitamini alma konusunda önemli bir rol üstlenir. Ayrıca bakteri ve mikrop gibi farklı zararlıların yanı sıra, güneşin ultraviyole ışınlarına karşı da koruma imkanı sağlamaktadır. Bu gibi pek çok durum ile temas içerisinde kaldığı için, değişik nedenlerden dolayı cilt kanseri ortaya çıkabilmektedir.

Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanserinin en önemli belirtileri arasında deri üzerindeki leke veya lekelerdir. Bu lekeler şekil ve büyüklük ile beraber rengine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ciltte oluşan lekenin diğer lekelere göre farklı olması en önemli belirtilerinden biridir. Buna çirkin ördek işareti de denmektedir. Tabii bunun dışında pek çok farklı belirti cilt kanserinin olduğuna dair bilgi verebilir.

- İyileşmeyen yaralar,

- Kırmızılık ile beraber sınırın ötesinde meydana gelen şişlikler,

- Lekenin dış kısmına taşmak suretiyle pigmentlerin derinin farklı kısımlarına yayılım göstermiş olması,

- Kaşıntı ve ağrı ile beraber bölgede hassasiyetinin artması,

- Benin yüzey kısmının değişmiş olması, (Kanama, nodül, yumru ve tümsekleşme durumu)

Bu ve benzeri belirtiler söz konusu olduğunda mutlaka vakit kaybetmeden doktora başvurmak en önemli unsurdur. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda bir uzman dermatolog tarafından da bazı test ve tetkiklerin yapılması gerekebilmektedir.

Bacakta cilt kanseri nasıl anlaşılır?

Cilt kanseri vücudun farklı noktalarında ortaya çıkan leke ve lekeler ile anlaşılır. Bu lekeler özellikle büyüklük, şekil ve renk bakımından değişkenlik yaratır. Bacak ile beraber vücudun pek çok farklı noktasında belirtiler aynı şekilde ortaya çıkar.

Vücudun neresinde olursa olsun cilt kanseri diğer lekelere göre farklı bir leke üzerinden anlaşılabilmektedir. Özellikle bacak bölümü olduğunda bu lekeler biraz daha büyük boyutlu ortaya çıkabilmektedir. Bunun haricinde yukarıda verilen belirtiler dikkate alınmak suretiyle cilt kanserini anlamak mümkün.

Cilt kanseri türleri nelerdir?

Oluşumlarına bağlı olarak farklı cilt kanseri türleri bulunmaktadır. Bu kanserlerden bazıları ciddi oranda ölüm riskini ortaya çıkarırken, bazıları ise tedaviler üzerinden vücuttan uzaklaştırılır.

- Melanom cilt kanseri,

- Bazal hücreli karsinom,

- Skuamöz hücreli karsinom,

Her bir cilt kanseri vücut üzerindeki değişik boyutlarda, şekillerde ve renklerde ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle melanom hayatı risk taşıyan en önemli cilt kanserleri arasında yer alır. Bu konuda çok dikkat edilmeli ve mutlaka gerekli teşhis ve tedavi için doktora başvurulması gerekmektedir.

Özellikle cilt kanserinde erken tanı hayat kurtarıcıdır. Bu unutulmamalı ve gerekli belirtiler iyi okumak sureti ile mutlaka uzman doktorlar bünyesinde yardım alınmalıdır. Zamanın teşhis ve tedavi yöntemlerinin ele alınması, cilt kanserini önleyerek sağlıklı bir yaşam sürem imkanı verir.