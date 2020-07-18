Cilt kanseri de diğer kanser türleri gibi, ölüm riski taşıyan bir hastalıktır. Vücudu koruyan deri üzerinde geliştiği için erken teşhisi daha kolaydır. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Periyodik olarak vücudunuzu aydınlık bir ortamda ayna karşısında inceleyerek, belirti olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Cilt kanseri (Melanom) nedir?

Renk pigmentleri (melanin), deriye rengini veriyorlar ve cilt hücreleri (melanosit) tarafından üretiliyorlar. Bu hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalması sonucunda cilt kanseri (melanom) ortaya çıkıyor.

Melanom cilt kanseri hücrelerinin çoğu melanin üretmeye devam ettiği için tümör genellikle kahverengi veya siyah renkte oluyor. Bu durumda kanseri pembe, sarımsı kahverengi hatta beyaz olarak görebilirsiniz.

Bu kanser türü, deride doğuştan var olan veya sonradan ortaya çıkan benler üzerinde oluşabilir. Vücudu kaplayan derinin herhangi bir yerinde görülebilir.

Melanom cilt kanseri genellikle erkeklerin boyun ve sırt bölgelerinde; kadınlar da bacaklar, boyun ve yüzlerinde görülüyor. Bu kanser erken evrede teşhis edildiğinde tedavi oranı yüksektir. Fakat ilerleyen evrelerde tedavi şansı azalıyor.

Melanom kanser türüyle birlikte bazal ve skuamöz hücreli cilt kanseri türleri de bulunuyor. Bu kanser türleri güneşe direk maruz kalan baş, boyun ve kollar gibi bölgelerde görülüyorlar. Normal deriden çok az değişiklik göstererek düz bir alanda gelişebiliyorlar.

Bazal Hücreli Kanser; En sık görülen cilt kanseri türüdür. Çoğunlukla düz, sert ve kanamaya müsaittir. Küçük, tümsekli, pembe veya kırmızı renkte, şeffaf, parlak ve inci büyüklüğünde şişlik halindedir.

Skuamöz Hücreli Kanser; Bu kanser türü büyüyen bir yumru gibi kendini gösterebilir. Çoğunlukla sert, pul pul veya kabuklu bir yüzeye sahiptir. Bazı durumlarda yavaş gelişen düz, kırmızı bir leke halini de alabiliyor.

Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

1- Lezyonun simetrik şekilli olmaması, 5 mm’den daha büyük olması, birden fazla renk veya tonunun bulunması, renginde veya şeklinde değişiklik oluşması

2- Doku sınırlarının düzensiz, girintili çıkıntılı ve pürüzlü olması

3- İyileşmeyen yara

4- Pigmentlerin lekenin dışına taşarak etrafındaki deriye yayılım göstermesi

5- Kırmızılık veya sınırının ötesinde yeni bir şişlik

6- Hassasiyetin artması- kaşıntı, hassasiyet veya ağrı

7- Benin yüzeyinin değişmesi- tümsekleşme, kanama, nodül veya yumru şeklinde görünüm alması

Cilt kanseri neden olur?

- Açık tenli, kızıl saçlı ve çilli insanlar,

- Ciltte çok fazla sayıda ben bulunması,

- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalma,

- 30 yaşından önce solaryum kullanma,

- Aile öyküsü, genetik faktörler,

- Ultraviyole (UV) ışınına maruz kalma (Xeroderma pigmentosum hastalığı),

- UVA, UVB ışınları, solaryumda uzun süre kalma,

- Kaynak ve metal işleri ile uğraşma,

- Fototerapi (Işık Tedavisi) cilt kanserine yol açan nedenlerdir.

Cilt kanseri bulaşıcı mıdır?

Diğer kanser türleri gibi cilt kanseri de bulaşıcı değildir. Kanserli bir kişiden sağlıklı bireylere kanser bulaşmıyor. Aynı havayı solumanız, tokalaşmanız, hatta öpüşmeniz veya cinsel ilişki gibi temaslarla da kanserin bulaştığına dair bir kanıt bulunmuyor.

Cilt kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Cilt kanseri tedavisinde öncelikli olarak cerrahi müdahale yapılıyor. Cerrahi işlemle birlikte veya tek başına kemoterapi, immunoterapi ve radyo terapi yöntemleri de tercih edilebiliyor. Tedavi yöntemleri; kanser evresine, tümörlü lezyonun özelliklerine ve taşıdığınız risk unsurlarına bağlı olarak belirleniyor.

Cilt kanserinin evrelerine göre tedavi yöntemi şekillendiriliyor. Buna göre;

Kanserin erken teşhis evresinde (evre 0) tümörlü lezyon cerrahi operasyonla çıkarılıyor. Lokal anestezi uygulanarak, tümörlü doku hem etrafından hem de altından ½ cm genişliğinde normal dokuyla birlikte çıkarılıyor.

Birinci, ikinci ve üçüncü evrelerde de cerrahi operasyon yapılıyor. Fakat tümör çıkarılırken lenf bezlerinin de alınması gerekiyor. Bu durumda biyopsi yapılarak, kanserin evresine göre diğer tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Cilt kanserinin geçmesi için ameliyat şart mıdır?

Cilt kanserinin ana tedavi yöntemlerinden biri cerrahi operasyondur. Yani ameliyat şarttır. Belki de ihtiyacınız olan tek tedavi olabilir. Bölgesel bir tedavi yöntemi olduğu için, tümörlü bölge ve bulaştığı normal dokular (temiz sınır) alınarak, kanserin izi ortadan kaldırılıyor.