17 Ağustos Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından 53 milyon 737 bin 187 TL’lik büyük ikramiye bu akşama devretmişti. Gözler şimdi bu akşam Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği 19 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde olacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Çılgın Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar oldu? Gibi soruların cevapları ve tüm detaylar haberimizde...

Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto saat 21:30'da canlı gerçekleşiyor. Sonuçlar millipiyangoonline.com sitesinden öğreniliyor

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.



