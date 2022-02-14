14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Katlandıkça büyüyen ve 130 milyon TL'yi aşan Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Şubat çekilişi millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan çekiliş ile gerçekleştirildi. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası şanslı rakamlar belli oldu. 14 Şubat Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar 23 - 25 - 37 - 43 - 45 - 67, joker 87 ve Süper Star 54 oldu. 1 kişi 130 milyon 718 bin 473 TL'lik ikramiyeyi kazandı.

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Çılgın Sayısal Loto nasıl ve nereden oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Çılgın Sayısal Loto ile ne kadar kazanılır?

Çılgın Sayısal Loto’da Oyuncuya geri dönüş oranı %55’tir.

Çılgın Sayısal Loto kazanç kategorilerine aşağıdaki yüzdelerde bölünmüştür;

1.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13’ü; Her çekilişte, birinci kategori kazananı olmadığı durumlarda, ilgili ödül havuzu, bir sonraki çekilişte yine 1. kategori ödül havuzuna eklenerek bu kategoriye ait ödülü büyütür.

2.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13’ü ; Her çekilişte, ikinci kategori kazananı olmaması durumunda, ilgili ödül havuzunun % 50'si birinci kategori ödül havuzuna eklenir, diğer %50'si Büyük ikramiyeyi yeniden başlatma fonuna aktarılır.

3.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8’i; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

4.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8’i, Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

5.kategori kazançlarına ödül havuzunun %20’si; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

6.kategori kazançlarına ödül havuzunun %30’u; En düşük kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu bir sonraki çekilişin tüm ödül havuzuna eklenir.

Kalan %8 Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir.

Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda, kategori ödül havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Çılgın Sayısal Loto nedir?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Süper Star’lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto kolonu ne kadar?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin. Oynadığın her kolon 3 TL, Süper Star’lı kolon ise 4.5 TL’dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

SüperStar nedir?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL’dir. Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın! Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

SüperStar nasıl oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.

Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.