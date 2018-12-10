Çılgın çaylak: Luka Doncic

Avrupa’dan NBA’e gitmeden önce Real Madrid forması giyen ve Euroleague’in yıldızlarından biri olan Luka Doncic, NBA’i de kısa sürede büyülemeyi başardı.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen çok olgun bir basketbol oynayan Doncic, takımı Dallas Mavericks’in, sahasında Houston Rockets’ı 107- 104 yendiği mücadeleye kelimenin tek anlamıyla damgasını vurdu.

Doncic, ilk 5’te başladığı maçın son anlarına gelene kadar aslında fazla etkili değildi. Ancak bitime 3 dakikadan az bir süre kala sazı eline aldı. O ana kadar 11 sayısı bulunan ve 4-0 üçlükle oynayan genç yıldız, takımı 102- 94 gerideyken sorumluluğu üzerine aldı. Doncic, 3’ü üç sayı, 1’i 2 sayı olmak üzere rakip potaya 11 sayı gönderdi ve bu sürede Houston sayı atamazken, skor da bir anda 105-102 Dallas’ın lehine döndü. Sonrasında ise ev sahibi salondan 107-104 galip ayrıldı.

‘Kendime güveniyorum’

32 dakika sahada kalan Sloven oyuncu, rakip potaya 21 sayı gönderirken, 7 asist ve 1 ribauntla oynadı. Houston’da James Harden’ın 35 sayısı, mağlubiyeti önleyemedi.

Maçın ardından Doncic, “Houston karşısında harika bir oyun oynamadım. Genelde pek iyi değildim. Maç sonlarında ise kendime güveniyorum, rahat hissediyorum” ifadelerini kullandı.