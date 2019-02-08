Çılgın başkan gelemiyor

Hastaneden fotoğrafını paylaşan çılgın başkan, iple çektiği Fenerbahçe Beko deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Giannakopoulos, daha önce yaptığı bir açıklamada, İstanbul’daki mücadele için, “Bu sezon heyecanla beklediğim tek maç” ifadelerini kullanmıştı. İlginç açıklamaları ve eylemleriyle sürkeli gündeme gelen başkan, 2017’de takımı Fenerbahçe’ye kaybedince oyuncuları Atina’ya otobüsle döndürme kararı almıştı. Panathinaikos’lu yıldızların büyük bölümü buna karşı çıkıp, uçak biletlerini kendileri almıştı.