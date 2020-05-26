Çilek tuz deneyi nasıl yapılır? Soruları sosyal medyaya düşen bir videonun ardından merak konusu oldu. Videoda, tuzlu suda bekletilen çileklerden böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü. Görüntülerin gerçek olmasının ardından insanlar kendi deneylerini yapmaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan "çilek deneyi" videoları, izleyenleri endişelendirdi.

Çilek tuzlu su deneyi nasıl yapılır?

Bir kabın içine ılık su koyup, üzerine bol miktarda tuz döküyorsunuz. Daha sonra çilekleri suyun içinde yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Çileğinizde kurt ya da böcek varsa su üstüne çıkıyor.

Çileğin faydaları nelerdir?

Çileğin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır: