‘Çıkarları için kulübü kirletiyorlar’

Galatasaray’da geçen hafta ‘Işıl Alben’ krizi yaşanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz’in tedavi sürecinde olması sebebiyle sözleşme yenileme görüşmelerinde adım atılmaması ve bu süreçte Işıl'ı yönetimden kimsenin aramaması ayrılığı getirmişti. Sarı-Kırmızılılar’a gönül vermiş Işıl Alben, yazılı bir açıklamayla kulübünden ayrıldığını resmen açıkladı. Tabii bu kriz yönetimde de istifaları getirirken, divan kurulu toplantısında da Işıl Alben’in ayrılışının Galatasaray’a hiç yakışmadığı dile getirildi.

Galatasaray forması giymek istediğini söylemişti

Milli basketbolcuya Galatasaray’ın yaptığı vefasızlığa bir isyanda tekerlekli sandalye tenisçisi Büşra Ün’den geldi. Kendisine her sorulduğunda; ‘Galatasaray Tekerlekli Sandalye Tenis branşı açsaydı o formayı giymek için neler vermezdim’ diyerek cevap veren ve bu kulübe sevgisini gösteren 28 yaşındaki Milli tenisçi adeta içini döktü!..

‘Bazı yöneticiler beni reklam amaçlı kullanmıştı’

2016 Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil eden ilk Türk kadın tenisçi olan Büşra Ün, Işın Alben’in yazılı açıklamasının görselini kullanarak kişisel hesabına şunları yazdı: “Galatasaray’da TS Tenis branşı açacağız diyen bazı yöneticiler, beni çok güzel bir şekilde reklam amaçlı kullanmıştı. Kabuğuma çekilip kulübün adı kirlenmesin diye sustum. Farkettim ki kulübün adını bizim sözlerimiz değil, bulunduğu konumu kendi çıkarları için kullanan kişiler kirletiyor. Haydi ben neyse de, kulüp için bunca sene fedakârlıklarda bulunmuş bir sporcuya bu nasıl yapılır?Büyük kaptan Işıl Alben ne olur üzülme, senin değerini bizler biliyoruz”.