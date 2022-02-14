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Cikalleshi, Konyaspor'a yetmedi

Konyaspor, Trabzon deplasmanına son 8 lig maçının 7’sini kazanarak formda çıktı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 08:27 Son Güncelleme:
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Cikalleshi, Konyaspor'a yetmedi

Lidere karşı alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yolundaki umutları hiç olmadığı kadar artıracaktı. Yeşil-Beyazlılar, Visca’nın golleriyle 2-0 geriye düştü. Cikalleshi’nin müthiş vuruşuyla fark 1’e inse de İlhan Palut’un öğrencileri devamını getiremedi.

2-1’lik yenilgi, Konyaspor ’un kazanıp zirveye yaklaşma hesaplarının suya düşmesine neden oldu. Başakşehir maçı eksik olan Yeşil-Beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte zirvedeki Trabzonspor ’un 12 puan gerisine düştü. Konyaspor için artık en önemli hedef, ikinci sıradaki yeri koruyarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek.

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