Lidere karşı alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yolundaki umutları hiç olmadığı kadar artıracaktı. Yeşil-Beyazlılar, Visca’nın golleriyle 2-0 geriye düştü. Cikalleshi’nin müthiş vuruşuyla fark 1’e inse de İlhan Palut’un öğrencileri devamını getiremedi.

2-1’lik yenilgi, Konyaspor ’un kazanıp zirveye yaklaşma hesaplarının suya düşmesine neden oldu. Başakşehir maçı eksik olan Yeşil-Beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte zirvedeki Trabzonspor ’un 12 puan gerisine düştü. Konyaspor için artık en önemli hedef, ikinci sıradaki yeri koruyarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek.