Cihat Arslan: Takım bütünlüğümüz ve iştahımız çok iyiydi

Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Maçtan dolayı çok mutluyum. Bu takımın ortaya koymuş olduğu futbol aslında puan tablosuna baktığınızda birilerine izletseniz herhalde bu takım UEFA kupasında veya ligde üst sıralara oynayan bir takım olarak görünmesi lazım. Yaşadığımız sakatlıklar ve şanssızlıklara rağmen takım bütünlüğümüz ve iştahımız çok iyiydi. Öz güvenimiz çok iyiydi. Maçın başından sonuna kadar üretkenliğimizi devam ettirdik. Bu maçın diğer maçlara göre farkı pozisyonlarımızı neticelendirdik. Gol eksik kalmıştı. Oyun vardı, skor yoktu. Kaçan birkaç tane de pozisyonumuz vardı” dedi.

"Çok canımız yandı"

Gazetecilerin, maçta Akhisarspor’un gol olarak değerlendirilmeyen Sissoko’nun pozisyonda topun çizgiden geçtiğini ve gol olduğunu belirtmesi üzerine konuşan Arslan, “Topun tamamı geçtiyse o zaman haftalardır süren bu VAR’da bile hata yapabiliyorsak tebrik etmek lazım. İnsanoğlu bilgisayardan daha üst bir şey şu ana kadar icat edemedi. Bunu da kullanamıyorsak, kullanıcıların dikkat etmesi lazım. Çok canımız yandı. Daha önceki haftalarda bizim aleyhimize karar veren maalesef hakemlerimiz başka maçlarda aynı kararların arkasında durmadılar. Şimdi bunu duyunca üzüldüm” diye konuştu.

Önemli bir rakibe karşı kazandıklarını vurgulayan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“3-0 kazandık belki 4-0 olma şansı vardı. O zaman belki turu burada geçme şansı elde edebilirdik. 3-1 olunca orada Allah korusun 2-0’a turu bırakıyoruz. Onu iyi hesap etmemiz gerekiyor. Çok sevinebileceğimiz bir maçtan sonra Lopes şimdi ameliyata giriyor. Güray Vural’ın yan bağlarında sorun oluştu. Yarın MR’a girecek. Maça sevindim ama iki sakatlık yaşamamız beni çok üzdü. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada bizi desteklemeleri çok önemli”

"Beşiktaş, Riza ve Başakşehir maçlarında oyun üstünlüğümüz vardı"

Lig ve kupa maçları arasındaki performans farkının sebebini sormaları üzerine konuşan Arslan, “Beşiktaş, Rize ve Başakşehir maçlarında oyun üstünlüğümüz vardı. Orada da 33 tane orta gelmişti ceza sahası içerisine. 9 tane kaleyi bulan şut vardı. Sadece biz içeriye atamamıştık. Bugün biraz daha skor olması golcüler adına bizi sevindirdi. Bizim eksiğimiz goldü. Maalesef defans hattında Lopes’in kendi yerinde oynamaması, stoperin kendi yerinde oynamaması gibi çaresizlikler bizi zor durumda bıraktı. Yoksa takım lig başlasa ilk 5’e girecek durumda” ifadelerini kullandı.

İHA