Cihat Arslan: Oyuncularımın pes etmemesini ve iradesini beğendim

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Arslan, "Maç öncesi var, maçın başlangıcı var. Planları yapıyorsunuz, antrenmanlar yapıyorsunuz, analizler yapıyoruz. Maç başını daha iyi planlamıştık. Burada farklı bir hava, atmosfer, ikinci bölgede geçiş oyununda basabilen bir Sivasspor burada hazırlıksız yakalanmamız gerektiğine hem çalıştık, hem anlattık hem de gösterdik. Ama iki gol ikinci bölge oyununda biz hücum ederken kaybettiğimiz bir top ve Sivasspor'un en önemli özelliklerinden biri geçişte öne doğru en çok sprint atan, en çok hıza ulaşan takımların başında geliyor. Birinci gol bile bile lades oldu. Oyuna dönmemiz 22'inci dakikayı buldu. Sonra oyunun kontrolü bize doğru döndü. Ama penaltıdan ikinci gol bizi demoralize etti. Mücadele anlamında tekrar ayağa kalkmayı başardık. Tekrar oyunun hakimiyetini elimize geçirmeye çalıştık. Bu yönde de irade ortaya koyduk. Golden sonra yapabileceğimiz tüm riskleri elimizdeki ölçülerce kullandık. Pozisyonda bulduk ama 2-2'ye getiremedik. Onun için de üzüldük, bunlar futbolun içinde olan şeyler, ben oyuncularımın pes etmemesini ve iradesini beğendim" dedi.

Arslan, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da verdiği kararlar ve maçtaki yönetimden dolayı tebrik etti.