Spor Toto Süper Lig'de pazar gününün son maçında kötü günler geçiren Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip için kabus olan sezon bu maçta da devam etti. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı.

Akhisarspor teknik direktörü Cihat Arslan, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cihat Arslan'ın maç sonu açıklamaları:

"İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Topun bizi sevdiği dakikalar da vardı. 3-0 güzel bir galibiyet. Sevinirken, üzülüyoruz. Fenerbahçe Türk futbolunun lokomotifi, onlara saygısızlık yapmamalıyız."

"Mutluyuz ama kalbimizin bir tarafı Fenerbahçe'ye üzülüyor. Fenerbahçe Türk futbolunun lokomotifi, onlara saygısızlık yapmamalıyız."

"Böyle günler olabilir. İnşallah iyi olurlar. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a en çok bizim ihtiyacımız var. Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye şans diliyorum."



