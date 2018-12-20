Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisaspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. İlk maçta da rakibini 4-1 yenen son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, son 16 turuna adını yazdırdı.

Maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen sene kupayı kazanmalarından dolayı üzerilerinde bir sorumluluk olduğunu belirterek, sözlerine başlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Kupada yola devam etmek bizim için önemli bir misyon. Kupa sayesinde Avrupa’ya gittik. Avrupa’ya gitmek bizim ölçeğimizdeki takımlar için çok önemli. Bunlar kupanın getirisiyle oluyor. İyi performans sergiledik. Karagümrük takımına da teşekkür etmek istiyorum. Çok temiz iki maç oynadılar. Tur atlamak keyifli. İnşallah iyi bir kura çekeriz. Gidebildiğimiz hedefe kadar gitmek istiyoruz. Tabi aynı zamanda hem yarışıyorsunuz hem de yetiştiriyorsunuz ilk maçta 2 tane genç oyuncumuzu oynatmıştık. Bugün de 2 tane genç oyuncumuza şans verdik. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu bizim misyonumuz” dedi.

Ligde oynayacakları Atiker Konyaspor maçı hakkında da gazetecilerin sorularına yanıt veren Arslan, “Bazı hedefler konuldu puansal anlamda. Bunlar ulaşmak çok önemli. Tabi ki yenmek istiyoruz. Aykut hocanın gelmesiyle de pozitif, skora yansıyan ve sabırlı bir oyunları var. Biz de tüm enerjimizi bu son maçta ortaya koyacağız. Konyaspor maçı bizim için önemi çok değerli” diye konuştu.

Transfer konusunda da kafalarında bir şablon oluştuğunu ancak henüz renk vermediklerini kaydeden Arslan, “Bizim bir kalitemiz var. Kalitemize kalite katacak oyuncular istiyoruz. Sadece bugünü kurtarmak için değil Akhisarspor’a seviye kazandıracak oyunculara ihtiyacımız var. Takımı bozmadan üzerine katacak transferler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.







