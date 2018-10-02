Cihat Arslan, ilk Avrupa sınavında

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Standard Liege ile karşılaşacak Akhisarspor’un teknik direktörü Cihat Arslan, organizasyonda favori olmadıklarını belirterek, "Ülke futbolu adına mücadele ettiğimizin farkındayız, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 sene önce Akhisarspor’da görev yaptığı dönemde Avrupa hayalini dillendirdiğini, geçen sene kazanılan Türkiye Kupası’nın ardından bunun gerçekleştiğini söyledi.

İlçe takımı olarak UEFA Avrupa Ligi’nde yer almanın çok gurur verici olduğunu vurgulayan Cihat Arslan, şöyle konuştu:

"Bu organizasyona katılmak her takıma nasip olmuyor. Biz UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi ve Akhisar’ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Gruptaki ilk maçta Krasnodar’a mağlup olduk. Şimdi Belçika’daki Standard Liege müsabakasında ilki başarmak, oradan elimiz dolu dönmek, hem ülke puanına katkı sağlamak hem de ilk galibiyetimize ulaşmak istiyoruz. Göreve yeni geldik, ilk maçımızda Alanyaspor’a mağlup olduk. Süper Lig bizim için önemli ama UEFA Avrupa Ligi’nde elde edeceğimiz sonuçları da çok önemsiyoruz. Takım olarak bu sezon her kulvarda başarılı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Arslan, futbolculuk döneminde Avrupa kupalarında yer aldıktan sonra teknik direktörlük kariyerinde de mücadele edecek olmasının çok özel bir duygu olduğunu belirtti.

- "Oyunumuz bireyselleşmiş"

Akhisarspor’un tarihinde yer almak istediğini aktaran Arslan, "Akhisarspor ile ilk golümüzü atmak, ilk puanımıza ulaşmak, ilk galibiyeti almak için mücadele edeceğiz. Organizasyonda favori değiliz. Ülke futbolu adına mücadele ettiğimizin farkındayız, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Standard Liege maçını kazanırsak, gruptan çıkma ihtimalimizi tekrar değerlendirebililiriz." diye konuştu.

Takım olarak Akhisarspor’u Akhisarspor yapan değerlerden biraz uzaklaşıldığını savunan Arslan, bunları tekrar hatırlatarak üzerinde çalışacaklarına işaret etti.

Zamanla daha iyi bir takım olacaklarına inandığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"İşin teknik değil ama taktik boyutu biraz göz ardı edilmiş. Oyunumuz biraz bireyselleşmiş. Bireyselliğe karşı değilim ama takım için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Değişik oyunculara da şans vereceğim. Rekabeti artırmam gerekiyor. Ayakları yere sağlam basan, beraber oynayan, beraber sevinen bir takım haline geleceğiz."

Futbolculuk döneminde Galatasaray’la UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Cihat Arslan, 1993-1994 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin Spartak Moskova’ya 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydetmişti. Cihat Arslan, Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki ilk golünün yanı sıra Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 100. golüne imza atmıştı.

AA