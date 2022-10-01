Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Sakaryaspor büyük bir camia tabi sadece takımla mücadele etmiyorsunuz. Taraftarı, takımı ateşliyor kendi sahasında, geçmişi çok büyük bir takım. Sadece 11 kişiyle mücadele etmiyorsunuz, arkası da geliyor bu işin. Şanssızlıklar, kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor. İşin gerçeği de bu. Birden sonra ikiyi yapsak belki maçı koparacaktık. Maçın ilk yarısında sonlarına doğru hiç yenmemesi gereken goller yedik. Tabi bu karşı takımı avantajlı içeriye soktu. Bizim de hücum hattında çok fazla alternatifimiz yoktu, stoperi, santrafor yapmak zorunda kaldık. Sonra kaptanda atılınca maçın hikayesi bitmişti. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Tabii ki dik durmak lazım, ayakta kalmak lazım. Çünkü çok zorlu şartlarda mücadele ettik. Takım mücadelesine devam eder futbol bu, bir gün yenersin, bir gün yenilirsin ama 3-1 iken bile penaltı kaçtı Sakarya’nın, biz 3-2’yi kovaladık, 10 kişiyle hücum yapabildik. Bundan sonra başarılar diliyorum, daha güzel günler de görürsünüz inşallah. Çünkü geçmişi büyük olanların her zaman geleceği de büyük olur” dedi.

İHA