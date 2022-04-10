Cihat Arslan: Düşeceğimiz aşağı yukarı belliydi zaten

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, evlerinde kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, “Kendi sahamızda kaybetmek istemediğimiz bir maçtı. İlk korner gol oldu. Daha dikkatli davranabilirdik. Sonra çok fazla fiziksel olarak karşılık vermeye başladık, birkaç pozisyonumuz vardı, direkten dönen pozisyonumuz var. En azından beraberliği yakalayabilirdik” dedi.

Yedek kulübesinde alternatif oyuncu sıkıntısı da çektiklerini de belirten Arslan, “Tabii ki alternatif anlamda eksiklerin olması da etkiledi. Sadece kulübede genç oyuncular var, hamle şansımız yok, bazı mevkilerde oyuncumuz olmadığı için” ifadelerine yer verdi.

"Düşeceğimiz aşağı yukarı belliydi zaten"

Göreve geldikleri günden bu yana takımdan 5 oyuncunun ayrıldığına da dikkat çeken Teknik Direktör Cihat Arslan, “Dong, Mehdi, Sadık, Mounir ve Haddadi takımdan ayrıldı. Bir takım için kolay değil tabii bu. ‘Matematiksel olarak düştünüz ne diyorsunuz’ diyorlar. Düşeceğimiz aşağı yukarı belliydi zaten. Biz de diyoruz ki bu çocuklarla birlikte takımın küme düşmesi değil de Malatyaspor’un uzun vadede yaşaması için buradayız. Onun mücadelesini veriyoruz. Şu an oluşan tabloda da sahaya 11 kişi çıkıyorsak kendimizi şanslı görüyoruz, bu kolay değil hem psikolojik olarak hem de teknik olarak” şeklinde konuştu.

"Malatya’nın geleceği açısından mücadelemize devam etmemiz gerekiyor"

Kulüpte sadece teknik direktörlük yapmadıklarını aynı zamanda psikolojik olarak da futbolculara destek verdiklerini kaydeden Arslan, “Biraz daha baba gibi, abi gibi davranmaya çalışıyoruz. Malatya’nın geleceği açısından mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Ama şehrin da dinamikler vardır, Malatyaspor’u sahipsiz bırakmayacaklardır, şu an bir boşluk var ama inşallah bu boşluk da kısa sürede dolar. Takımda çok fazla kiralık oyuncu var. Çok genç oyuncu var. Malatyaspor ligden düştü ama gelecek olarak futbolcu havuzu konusunda geleceği karanlık değil. İçeride de gidecek oyuncuları durdurabilirsek seneye bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ederiz. Biz oluruz, başkası olur ama müdahale acil yapılması lazım, hasta komaya girerse dönüşü zor olur” dedi.

"Futbolcular bizi terk etmeyi düşünmedikçe ben de onları terk etmeyeceğim"

Sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağının da sorulması üzerine konuşan Arslan, “Ben karar almadım bunu düşünmüyorum. Futbolcular bizi terk etmeyi düşünmedikçe ben de onları terk etmeyeceğim. Tüm personelle kader birliği yaptım. Bunu duygusal olarak değil gerçek olarak söylüyorum. Malatyaspor’u sahada temsil etme derdindeyiz. Önümüzde çok zor maçlar var. Galatasaray , Konya, Alanya bizim çok üst segmentte olan takımlar. Bu da çocukların tek başına sırtlayacağı bir şey değil, biraz daha destek lazım. En azından psikolojik olarak. Ama 4-5 oyuncu daha gider sahaya çıkacak oyuncu kalmazsa bizim de teknik direktör olarak yapacağımız şeyler sınırlı” diye konuştu.

İHA