Cihat Arslan: Çok üzgünüz, sorumluluğu alıyorum

Cihat Arslan'ın maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

"Maçın önüne geçer, sorumluluğu alıyorum"

Bu tabii ki maçın önüne geçer. Her şeyin önüne geçer. Üzgünüz. Teknik ve idari bir hata. Kadroyu doldurmak için 3 kaleci ve yabancılar derken böyle bir durum yaşadık. Sorumluluğu tabii ki alacağız. Bensem ben, başkasıysa başkası bunun sorumluluğunu öder. İnsan hata yapmaya müsaittir. Bu da ciddi bir hata. Bununla yüzleşmek zorundayız. Sırtımızda taşımak zorundayız. Bu takımın teknik direktörü benim. Sorumluluğu da alıyorum.

"Oyun olarak kaybetmemiştik ama..."

Skor olarak belki kaybettik ama oyun olarak kaybetmemiştik. İzleyenlere keyif veren bir futbol göstermiştik. Bugün çok pozisyona girerek biz güzel oyunu göstermiştik. Bugün çok utanç duyduğumuz bir durum var.