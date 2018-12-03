Cihat Arslan: ''Bizim için değerli bir beraberlik oldu''

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında E. Yeni Malatyaspor, sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek, “İstediğimiz oyun düzeni oturmadı bunda bazı mevkilerdeki eksikliklerimizi sebep olarak gösterebiliriz. Önemli mevkilerde eksikliklerimiz olunca bazı oyunculardan fedakarlık istiyoruz onlar da elinden geleni yapıyor ancak istediğimiz oyun olmuyor. İkinci yarı yaptığımız hamle ile oyun düzenimiz oturdu. İlk yarı Malatya’nın üstünlüğü ile geçti, top bizim ayağımızdayken kötü tercihler yaptık. İkinci yarı başka bir takım gibi olduk. İlk yarı bitiyor, enteresan ama deplasmanda aldığımız ilk beraberlik, bizim için değerli bir beraberlik oldu. İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı” şeklinde konuştu.