Cihat Arslan: 'Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor'

Süper Lig ’in 31. haftasında Başakehir’e 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu. Takımın ligdeki pozisyonu nedeniyle takım içinde bazı şeylerin zor olduğunu söyleyen Arslan, "Şikayet etmiyorum ama gerçekleri de paylaşmak lazım. Milli maç arasında dağılma yaşadık. 8-10 gün boyunca oyuncularla birlikte antrenman yapamadık. İlk 15 dakika çok kötüydük. Burada Ertaç’ın bireysel çabalarıyla oyunda kaldık. Golü yedikten sonra Başakşehir temposunu düşürdü, biz de cesaretlendik. İlk yarıda üretken olmayan bir oyundu. İkinci yarıda oyuna müdahil olmak istedik ama Başakşehir’in pozisyonları vardı. Ertaç’ın durumu bugün üst düzeyde. Kırılmalar yaşanabilir. Ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada daha fazla olmanız lazım. Çocukları suçlamıyorum ama organizasyonda sıkıntı olunca ister istemez bu durum doğal oluyor. İkinci yarıda fark da oluşabilirdi. Sonra genç çocuklara yöneldik. Altyapıdan oyunculara fırsat vermek istedik. Dicko, Kenan oldukça iyi oynadı. Kenan, Trezeguet’ye karşı iyi oynadı. Campi iyiydi. Bu oyunculara ayrı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.