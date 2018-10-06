Cihat Arslan: Bahanelerin arkasına sığınmayacağız

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden ve çıktığı iki maçta da harika bir performans sergileyen Akhisarspor’un hocası Cihat Arslan, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Krasnodar karşısında 2 toplarının direkten dönmesi sonucu 1-0 yenilen ve önceki gün de Standart Liege’e 2-1 mağlup olmaları hakkında konuşan tecrübeli hoca, “Elimizden geleni yaptık. Sonuçta başarılı olamadık. İki golde de bu seviyede yapılmaması gereken hataların kurbanı olduk” dedi.

‘Özellikle tercih ettik’

Tarihinde ilk kez Avrupa deplasmanına giden takımlar için önemli bir deneyim kazandıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Akhisar’a varışımız dün öğlen 4’ü buldu. Yarın da Trabzon ile oynayacağız. Ama bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Ligde de başarılı olmaya çalışan bir takım yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Standart Liege ile oynanan mücadelede kırmızı formayı seçmelerinin nedenini de açıklayan Cihat Arslan,“Kırmızı formayı özellikle tercih ettik. Batman’da şehit olan 7 askerimiz ve ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık”o yorumunu yaptı.

Ömer Necati Albayrak