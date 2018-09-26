Cihat Arslan: "Akhisarspor bıraktığımdan daha güçlü"

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor’da yeni teknik direktör Cihat Arslan, yeşil-siyahlılarla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çıktığı ilk antrenman öncesi basın mensupları ile buluşarak soruları yanıtladı. Arslan, Akhisarspor'dan ayrılalı 2 yıl 25 gün olduğunu ifade ederek, bir Galatasaray maçının ardından ayrıldığını ve yine bir Galatasaray maçının ardından takımından başına tekrar geçtiğini hatırlattı.

"Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"

İçinde Akhisarspor'dan hiç ayrılmamış gibi bir his olduğunu kaydeden Arslan, "İnsan kendini evinde gibi hissediyor. Çünkü alışık olduğumuz yer, geçmişte futbolcu olarak görev yaptım, teknik direktör olarak görev yaptım. Kendi insanım olarak gördüğüm yer sanki. Hiç ayrılmamış gibi psikolojik olarak insan öyle hissediyor. Tabii ki Safet hoca biz de Boşnak kökenli olduğumuz için Balkanlar'da en önemli futbol figürlerinden bir tanesi. Hocama da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Cem hoca bayrağı devraldığında 2 maç oynandı. Ülkemiz çok doğru temsil edildi. Krasnodar maçında mücadele harikaydı, sonrasında Galatasaray maçı muhteşem bir galibiyet oldu. Orada Cem hocayı ve futbolcuları kutlamak gerekiyor. Bizim takıma katabileceklerimiz var, artık bunları planlıyoruz. Ben bıraktığımda bir Avrupa hayalimiz vardı, bir yola çıkmıştım. Bazı kesimler bunu yadırgamıştı. 'UEFA'da ilçe takımı olur mu?' demişlerdi. Ben gittikten sonra hayal gerçekleşti ama o hayal bana da nasip oldu. Baktığınızda lig var, UEFA'da Türkiye temsiliyeti var. Sonrasında da oluşacak bir kupa var. Zorlu bir süreç, devamlı maçlarla geçiyor. Bizim gibi bütçe anlamında küçük takımlarda daha zor. Muhakkak ligde en önemli performansı göstermemiz gerekiyor, sonrasında da göğsümüzde ay-yıldız olduğu için, bu ülkeyi temsil ettiğimiz için, o ayrı bir misyon getiriyor bize. Bu iki kulvar bizim açımızdan çok değerli. Tabii ki kırılgan oyuncularımız var, kırılmış oyuncularımız var, tekrar toparlanması gereken şeyler var. Bunları ekip olarak toparlayıp en hazır hale geleceğiz. İki taraf açsından hayırlı olsun ama yuvama döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

"Akhisarspor’a bir bedel ödeyerek geldim"

Adanaspor'da işlerin istedikleri gibi gitmediğini aktaran Arslan, "Adanaspor’da işler istediğimiz gibi gitmeyince Akhisarspor da hoca için birisiyle anlaşmadığında zaten benim istifam söz konusu oldu. Biz de bir bedel ödeyerek, Adanaspor’dan serbest kaldık, bunun bedeli oldu. Ben Akhisarspor’a bir bedel ödeyerek geldim. Başınız mahallede de sıkışsa sonuçta tanıdığınız yere gidersiniz. Futbolcuların hiçbiriyle telefonla konuşmadım. Sadece onlarla hatıralarımız canlanmıştır. Belki bu geçmişte birbirimizi doğru anlamamızdan dolayıdır. Demek ki biz geçmişte doğru işler yapmışız. Hüseyin Başkan çok tecrübeli bir başkan. Artık tehlikenin nereden gelip nereye gideceğini çok iyi biliyor. Önemli spor adamlarından bir tanesi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda dinlendirilen Güral Vural ve sol dizinden sakatlanan Serginho antrenmana katılmadı.

İHA