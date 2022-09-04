Cihat Arslan: 9 kişi bile olsa maçı yönetemeyen bir hakem triosu

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'a 4-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, maça biraz gergin başladıklarını söyledi. İlk 6-7 dakika biraz bocaladıklarını da ifade eden Arslan, "Sonrasında pozisyonlarımız da oldu, o sıra golü bulabilirdik. Hafta içi idmanlarda Philip ve Hagi Osman ile çalıştık, ancak lisansları çıkmayınca Jospin’e döndük, o da bizi yine yalnız bıraktı, biraz da lades olduk" dedi.

Hafta içi antrenmanlarda daha çok yan toplardan yedikleri gollere karşı çalıştıklarını da ifade eden tecrübeli futbol adamı, "2 gün boyunca yan top çalıştık, duran topu çözelim derken kontra ataklardan kötü yakalandık. Penaltı 10 kişi, penaltı 9 kişi ondan sonra çok maç için söylenecek bir şey yok ama 9 kişi bile olsa maçı yönetemeyen bir hakem triosu, zor yani kolay değil" açıklamasında bulundu. (İHA)