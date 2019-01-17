Cihat Arslan: 3 yeni transferimiz maç kadrosunda olacak

Spor Toto Süper Lig’de yarın Beşiktaş’ı konuk edecek Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş maçı için son çalışmasını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadrolarına kattıkları Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru’nun Süper Lig’de mücadele etmiş ve kadrolarına güç katacak isimler olduğunu söyledi.

Devre arasında transferin zor olduğunu, kadrolarına 2 isim daha katabileceklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Stoper mevkisinde istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncu var. Rotman, Cikalleshi ve Zeki Yavru, maç kadrosunda olacak ama 3 isim de daha önce gelseydi kupadaki Kayserispor maçında hazırlık yapabilirdik. Bu isimlerin Beşiktaş maçına adaptasyonu daha kolay olabilirdi. Değerlendireceğiz bu akşam. Bu oyuncular sonradan girse de katkı yapabilecek isimler. Zeki Yavru’nun biraz antrenman eksiği var. Diğer 2’si hazır. Bir hafta olmaz 2 hafta olmaz ama takıma katkı sağlayacaktır."

Arslan, yarınki rakipleri Beşiktaş’ın büyük bir takım ve büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok önemli oyuncuları var. Yarın kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.