İlk idmanına çıkan siyah-beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5'e 2 oyunuyla sona erdi. Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden teknik direktör Cihat Arslan, "İnanıyorum ki Play-Off sonunda 1’inci Lig'e çıkan takım biz olacağız" diye konuştu.

DHA