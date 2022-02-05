MENÜ

Cihan Erdil: Zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz

Kırşehir Belediyespor maçı öncesi konuşan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Uzun zamandır yenilgi yaşamıyoruz. Bu maçı da kazanıp zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 23:49 Son Güncelleme:
- A +
Cihan Erdil: Zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Uşakspor'u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün görev alacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Yusuf Yıldırım maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Uzun zamandır yenilgi yaşamıyoruz. Bu maçı da kazanıp zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...