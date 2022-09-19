Cihan Erdil: Küçük hatalar yapıyoruz ve bu nedenle kazanamıyoruz
Evinde Amed Sportif'le karşı karşıya gelen ve 3 kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Cihan Erdil, "Küçük hatalar yapıyoruz ve bu nedenle kazanamıyoruz. İleriki haftalarda oyunu daha da geliştirip, skorları alarak bu takımı hak ettiği yere çıkartacağız" dedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor siftah yapamadı. Evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar 3 kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bitime 5 dakika kala yediği golle yıkılan Nazilli Belediyespor, 5 maç sonunda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Galibiyetle tanışamayan Ege ekibinin teknik direktörü Cihan Erdil, "Küçük hatalar yapıyoruz ve bu nedenle kazanamıyoruz. Son dakikalarda 3 oyuncumuzun adele sakatlığından dolayı çıkmak istemesi, takımın hazır olmadığının göstergesi. İleriki haftalarda oyunu daha da geliştirip, skorları alarak bu takımı hak ettiği yere çıkartacağız" dedi. (DHA)