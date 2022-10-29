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Cihan Erdil: İstediğimiz skoru alacağız

Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Cihan Erdil, Düzcespor maçı öncesi konuştu, hedeflerinin kazanarak galibiyet serisi yakalamak olduğunu belirtti.

29 Ekim 2022, Cumartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Cihan Erdil: İstediğimiz skoru alacağız

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Düzce Cam Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Teknik direktör Cihan Erdil, hedeflerinin galibiyet serisi yakalamak olduğunu belirterek, "Erzincanspor galibiyeti bize büyük moral verdi. Düzce'de de istediğimiz skoru alacağız" dedi. Nazilli'nin bu maç öncesi 10 puanı bulunuyor. (DHA)

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