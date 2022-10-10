Cihan Erdil: İnancımızı asla kaybetmedik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor bu sezonun ilk galibiyetini elde etti. Bu maça kadar oynadığı 8 müsabakada hiç 3 puan sevinci yaşayamayan düşme hattındaki siyah-beyazlılar, 90 dakika bitiminde rahat bir nefes aldı. Teknik direktör Cihan Erdil, şanssızlığı da yendiklerini söyledi.

İlk galibiyeti almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erdil, "Çok sevinçliyiz. Biz sezon başından bu yana sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte birbirimize olan inancımızı asla kaybetmedik. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızın ayağına sağlık. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederiz" dedi. (DHA)