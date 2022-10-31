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Cihan Erdil: Gerçek gücümüzü göstermeye başladık

Deplasmanda Düzcespor'u 2-1 yenen ve ilk kez dış sahada galibiyet elde eden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Cihan Erdil, iyi bir grafik yakaladıklarını belirtti.

31 Ekim 2022, Pazartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Cihan Erdil: Gerçek gücümüzü göstermeye başladık

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor, bu sezon ilkleri gerçekleştirdi. Evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenip Düzce'den de 3 puanla dönen siyah-beyazlılar ilk defa üst üste galibiyet alırken, yine ilk kez dış sahada galibiyet elde etti.

Son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Nazilli Belediyespor, 13 puana yükselip aylar sonra düşme potasından da çıktı. Teknik direktör Cihan Erdil, iyi bir grafik yakaladıklarını belirterek, "Gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Galibiyetler sürecek" diye konuştu.

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