Cihan Erdil: Akıllı bir oyunla 3 puanı kazandık
Evinde 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini elde eden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Cihan Erdil, "İleriye dönük daha alternatifli bir kadromuz olduğunda daha hücumsal olabiliriz." dedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. İyi bir futbolla farklı kazanan siyah-beyazlılar düşme hattından kurtulamasa da ilerleyen haftalar için ümitlendi.
Teknik direktör Cihan Erdil, oyun ve skorun tüm camiayı memnun ettiğini belirterek, "Akıllı bir oyunla 3 puanı kazandık. Oyuncularım bekledikleri futbolu sahaya yansıttı. İleriye dönük daha alternatifli bir kadromuz olduğunda daha hücumsal olabiliriz. 4 gol atarak maçı kazanmasını bildik. Maçtan önce bu stratejiyi çalışmış ve planlamıştık" dedi. (DHA)